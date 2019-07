Netflix : Quelles sont les séries à ne pas rater en juillet 2019 ?

Le mois de juillet risque d'être chargé ! Car au cas où vous ne le sauriez pas, de nombreuses séries ont été prévues à la diffusion ce moi-ci. L'occasion pour les vacanciers d'occuper leurs soirées d'été et pour les autres de s'échapper le temps d'un épisode. Si certains programmes sont très attendues tels que La Casa de Papel ou Stranger Things, d'autres, au contraire, marquent leurs grands débuts sur la plateforme de vidéo à la demande. En voici quelques exemples qui ont attiré l'attention de notre rédaction chez Virgin Radio.

L'intégralité de la série marque son arrivée sur Netflix. Diffusée pour la première fois le 10 septembre 1990, la série Le Prince de Bel-Air (The Fresh Prince of Bel-Air en anglais) produite par le légendaire Quincy Jones est le tremplin qui a permis à Will Smith de sortir de l'ombre. 148 épisodes d'une durée total de 3700 heures de visionnage sont donc d'ores et déjà disponibles. Adieu notre vie sociale.

Voilà une série qui risque de nous transporter très très loin. En effet, ce programme anglais s'attaque à l'histoire d'une mission dans l'espace ultra-risquée. On y retrouve un astronaute et son équipe qui devront affronter de nombreux dangers... y compris la présence d'extra-terrestres. On souligne la présence de l'actrice Selma Blair, connue pour ses rôles dans Sexe Intentions et Allumeuses.