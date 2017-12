Netflix : Que nous réserve le catalogue séries en 2018 ? 

En 2018, attendez vous à découvrir toujours plus de séries originales sur Netflix. la plateforme proposera d'ailleurs l'an prochain de nombreuses séries venues des quatre coins du monde et pas seulement des Etats-Unis. En 2018 il faudra malheureusement faire ses adieux à plusieurs séries dont Sense8 qui trouvera sa conclusion dans un double épisode final, à moins que les fans du show parviennent une nouvelle fois à ressusciter leur série chérie. House of Cards se conclura quant à elle sur sa sixième saison, sans Kevin Spacey, et dont la production devrait commencer début 2018. La saison 3 de Love (09/03), la saison 2 de Dirk Gently's Holistic Detective Agency (05/01) co-production avec BBC America, la saison 8 et 3 des dessins animés Dragons et Trollhunters seront les dernières de toutes ces séries. Le point sur les séries Netflix en 2018 c'est maintenant avec VirginRadio.fr !

La première nouvelle série originale Netflix débarquera le 02/02, il s'agit d'Altered Carbon, adaptation du roman du même nom. Dans cette dystopie située en 2019, la mémoire et la personnalité des êtres humains sont digitalisées pour pouvoir être chargées dans un nouveau corps après la mort. La série s'ouvre sur un puissant homme d'affaire assassiné qui décide de faire revenir un ancien soldat pour élucider son meurtre. Seven Seconds (23/02) créée par Veena Sud (The Killing) est une anthologie policière qui devrait s'intéresser dans sa première saison aux tensions raciales dans une petite ville du New Kersey après qu'un adolescent ait été grièvement blessé par un policier. Lost In Space (mai 2018) est un reboot de la série des années 60 du même nom et suivra les aventures d'une famille envoyée dans l'espace par le gouvernement américain qui souhaite coloniser la galaxie.

Parmi les séries qui n'ont pas de date de diffusion officielle mais qui sont actuellement en développement pour une sortie en 2018, citons Alexa & Katie, une sitcom qui s'intéressera à deux meilleures amies entrant à l'université mais qui vont s'éloigner après une grosse crise. Matt Groening, créateur des Simpsons, fera ses début sur Netflix avec Disenchantment, une série animée pour adulte où une princesse alcoolique cohabite avec un elf et un démon personnel. Everything's Suck est une dramédie située dans les années 90 où les membres du club audiovisuel et théâtre se livrent à une excentrique bataille. Netflix lancera sa troisième série mexicaine, La Casa de las Flores, une comédie qui s'intéressera à une riche famille complètement dysfonctionnelle. Avec The Legend of Monkey, Netflix revisite une célèbre fable chinoise du 16ème siècle, qui a déjà connue moult adaptations. Dans cette nouvelle adaptation, tournée en Nouvelle-Zélande, une adolescente entourée de trois moines se lance dans des aventures fantastiques. Emma Stone et Jonah Hill seront les stars de Maniac, une série où ils jouent les patients d'un institut psychiatrique qui s'évadent par l'imagination dans des mondes merveilleux. Lauren Iungerich, créatrice de la série Awkward, dévoilera On The Block, une série comique qui suit de jeunes adolescents grandissant dans les quartiers difficiles de Los Angeles. La deuxième série française Netflix dévoilée en 2018 se nomme Osmosis, show d'anticipation où une application permet de trouver l'âme sœur grâce à de petits robots implantés dans le cerveau de ses utilisateurs. La plus attendue des nouveautés Netflix est probablement The Ballad of Buster Scruggs, création de Joel et Ethan Coen, où ils se frotteront une nouvelle fois au western avec un casting réunissant, entre autres, James Franco, Zoe Kazan et Tim Blake Nelson.

La saison 3 de Lovesick sera dévoilée le 1er janvier, on a hâte de découvrir la suite de cette série où Dylan, découvrant qu'il est atteint de chlamydia, se voit contraint de recontacter toutes les filles avec qui il a eu des rapports sexuels. Grace & Frankie seront de retour pour une saison 4 (19/01) avec l'arrivée de Lisa Krudow en personnages récurent. Après plus de deux ans d'absence, Jessica Jones sera de retour pour une saison 2 (08/03), pile à temps pour la journée internationale du droit des femmes. Marseille, série beaucoup moquée sur les internets, dévoilera sa saison 2 le 23/02 prochain, les sitcoms Disjointed (part 2) et One Day At A Time (saison 2) seront respectivement de retour les 12 et 26 janvier.

De Retour en 2018 à des dates inconnues : Orange Is The New Black (saison 5), The Crown (saison 3), 13 Reasons Why (saison 2), Daredevil (saison 3), Luke Cage (saison 2), The Ranch (saison 3), Santa Clarita Diet (saison 2), Glow (saison 2), American Vandal (saison 2), 3% (saison 2), Ingobernable (saison 2), Las Chicas Del Cable (saison 3), Arested Development (saison 5), Anne With an E (saison 2), A Series of Unfortunate Event (saison 2), Narcos (saison 4), Big Mouth (saison 2)

Certaines séries ont été renouvelées par Netflix sans que l'on soit sûr à 100% de leur diffusion en 2018, c'est le cas d'Ozark (saison 2), Mindhunter (saison 2), Iron Fist (saison 2), Punisher (saison 2), Umbreakable Kimmy Schmidt (saison 4), Dear White People (saison 2), Friends From College (saison 2), Atipycal (saison 2) et The OA (saison 2). Stranger Things (saison 3) ne sera pas de retour avant 2019 comme l'ont confirmé les créateurs de la séries, les frères Duffer.

Les séries ni renouvelées ni arrêtées : El Chapo, Master of None, Fuller House, Flaked, Lady Dynamite, Easy, She's Gotta Have It, Club de Cuervos