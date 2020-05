Netflix prépare une série sur le confinement

Si le confinement est de loin la période la plus inédite que l'on ait vécu jusque ici, mieux vaut en tirer du positif. Et justement, la distanciation sociale réveille l'âme artiste ou culinaire de nombreuses personnes. Chez Netflix, on a opté pour ce que l'on sait faire de mieux : les séries. Vous y pensiez ? La plateforme l'a fait : une série sur le confinement serait en préparation.

Une série sur le confinement

Visiblement, l'on devra ce nouveau show à Jenji Kohan (Orange is The New Black). Social Distance nous montrera ainsi les effets du confinement sur des personnes tout ce qu'il y a de plus ordinaires. Et ce n'est pas tout ! Puisque les tournages sont à l'arrêt, le casting est dirigé à distance : les acteurs filment eux-mêmes leur routine. « L'expérience de la distanciation sociale est actuellement universelle, mais aucune histoire individuelle ne ressemble à une autre. A travers un large spectre d'histoires et d'instants, séismiques ou banals, nous espérons capturer un moment particulier. Nous espérons que 'Social Distance' permettra aux gens de se sentir plus proches les uns des autres », explique l'équipe.

Aucune date de diffusion n'a été annoncée mais une chose est sûre, quand le confinement ne sera plus qu'un souvenir, on aura forcément le recul nécéssaire pour apprécier d'y replonger avec une série !