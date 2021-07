Netflix prépare une série sur l'univers Pokémon en live-action !

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans des plus célèbres monstres de poche de la planète ! En effet, si l'on en croit un récent article paru dans Variety, Netflix serait actuellement en train de préparer une série en live-action qui tournerait autour de l'univers de Pokémon. Si le projet n'en est pour l'instant qu'à ses débuts, le magazine américain affirme que c'est Joe Henderson, à l'origine de la série Lucifer, qui a été choisi pour s'occuper de l'écriture et de la production. La série diffusée sur Netflix devrait d'ailleurs bientôt se dévoiler dans une sixième et dernière saison.

A la manière du long-métrage Détective Pikachu, dévoilé en 2019, cette nouvelle série dont on ignore encore le nom devrait être tournée avec des acteurs "en chair et en os" ainsi que des images de synthèse au travers desquelles on retrouverait les petites créatures. Aucun commentaire n'a été fait de la part de Joe Henderson ou Netflix, qui préfèrent vraisemblablement garder le secret pour le moment.

Toutefois, si cette information s'avère vraie, ce nouveau programme centré sur la franchise Pokémon serait un véritable coup de maître pour la plateforme de vidéos à la demande américaine. Cette nouveauté s'inscrirait ainsi dans la lignée d'autres programmes tels que Resident Evil : Infinite Darkness, DotA Dragon's Blood ou encore Castlevania. Concernant Pokémon, Netflix possède déjà de nombreuses productions sur les créatures. Inutile donc de préciser qu'une une série en live-action sur ces petits personnages japonais serait l'assurance d'un succès mondial retentissant.