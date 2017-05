Netflix : "Okja" avec Steven Yeun, le film se fait siffler au Festival de Cannes

Décidément, Netflix et le festival de Cannes, où on a vu un Daft Punk sans casque, ne font pas bon ménage ! La projection du film "Okja" de Bonj Joon Ho, l'un des deux films proposés au festival de Cannes par Netflix, a été interrompue ce vendredi 19 mai seulement quelques minutes après son début ! Déjà, les sifflets avaient retenti à l'apparition du logo Netflix au tout début du film mais là c'est un problème de rideau mal ajusté qui masquait une bonne partie de l'écran qui a forcé l'arrêt de la projection. Finalement, les équipes ont pu rapidement rétablir la situation et la projection a vite repris dans une ambiance plus sereine. Un communiqué officiel a depuis expliqué que "Cet incident est uniquement dû aux services techniques du Festival qui présente ses excuses au réalisateur et à ses équipes, aux producteurs ainsi qu'aux spectateurs de la séance".

10mn de sifflets, projection de #Okja sabotée. Bon accueil pour @netflix à Cannes.... Pour l'instant écran blanc. pic.twitter.com/2DfiQ8kMbD — Nicolas Beudon (@Mr_Kochka) May 19, 2017

La montée des marches du casting d'Okja

Ce film fantastique, diffusé ce 28 juin sur Netflix raconte l'amitié d'une petite fille avec un animal énorme et génétiquement modifié, convoité par une multinationale. Au casting, il y a du lourd dont Tilda Swinton, Steven Yeun (The Walking Dead) ou encore Jake Gyllenhaal. Il s'agit d'"un film très politique sous ses aspects de comédie, qui revisite (...) la manière dont on exploite les animaux", avait expliqué Thierry Frémaux, le délégué général du festival, à l'annonce de la participation de deux films Netflix à la compétition du festival de Cannes. Finalement, après un début de projection presse chaotique, Okja a été applaudi à la fin ! Le film sera diffusé le 28 juin sur Netflix et ne sortira pas en salles de cinéma.