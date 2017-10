Netflix : Les nouveautés pour le mois d'octobre 2017

Comme chaque début de mois, Netflix fait le plein de nouveautés côté séries et côté films. A noter que parmi les arrivées tardives du mois de septembre, l'excellente série Crazy Ex Girlfriend est enfin arrivée sur la version française de la plateforme. Un show façon comédie musicale où romantisme et humour corrosif se côtoient sous la plume brillante de Rachel Bloom, créatrice et interprète principale de la série. Depuis le 1er octobre, les séries Supergirl (saison 1), Bates Motel (saison 4) et des films comme Les Garçons et Guillaume à Table, 28 semaines plus tard, Orgueil et Préjugés viennent (ou reviennent) sur la plateforme.

La série Netflix la plus attendue du mois d'octobre est bien évidemment Stranger Things et sa saison 2. Il faudra patienter jusqu'au 27 octobre pour binger les neuf épisodes qui se dérouleront un an après les faits de la première saison, à la période d'Halloween. Autre show très attendu : Mindhunter (13/10) série co-produite par David Fincher et Charlize Theron où deux agents du FBI vont à la rencontre de tueurs en série pour les aider à résoudre des affaires en cours. Bonne nouvelle pour les fans d'Arrow, la saison 6 sera diffusée à raison d'un épisode par semaine, 24h après la diffusion américaine dès le 26/10. Le célèbre soap opera des années 80 Dynastie est rebooté par la CW est Netflix proposera aussi de découvrir la série en US+24.

Et aussi : Designated Survivor saison 2 (un épisode par semaine dès le 06/10), Suburra (06/10), Riverdale saison 2 (un épisode par semaine dès le 12/10), Haters Back Off (20/10), Ru Paul Drag Race saison 9 (31/10)

The Meyerhorrwitz Story (13/10) est l'un des films Netflix sélectionnés pour la première fois (et peut-être la dernière fois ?) au festival de Cannes. Le film de Noah Baumbach n'y a pas remporté de prix mais a été plutôt bien accueilli. L'américain filme, une fois de plus, une famille dysfonctionnelle, avec Ben Stiller, Dustin Hoffman, Adam Sandler et Emma Thompson. All Eyez On Me, le biopic sur Tupac ne passera pas par la case ciné en France, c'est donc sur Netflix qu'on pourra le découvrir le 19/10.

Et aussi : les comédies Fe de etarras (12/10), The Babysitter (13/10) et Game Over, Man (20/04), les thrillers 1922 (20/10) et Wheelman (20/10