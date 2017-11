Netflix : Les nouveautés pour le mois de novembre 2017

Vous avez déjà bingé la saison 2 de Stranger Things ? Bonne nouvelle avec le mois de novembre vous aurez encore plein de choses à vous mettre sous les yeux grâce à Netflix. En ce 2 novembre, la saison 3 de Reign, la saison 2 de Greenleaf, les films Bad Boys, Bad Boys 2, Elle est trop bien, Monstres & Cie ou encore Frida ont eux aussi rejoint le catalogue. A noter aussi que le 31 octobre, Netflix France a mis à disposition la saison 9 de RuPaul's Drag Race ! Pour le reste du mois il y en aura vraiment pour tous les goûts avec des shows produits par Netflix, la mise en disposition des nouvelle saisons de tout un tas de séries ainsi que quelques films originaux. On vous laisse découvrir l'essentiel du programme ci-dessous.

Les séries Marvel vous ont manqué ? Bonne nouvelle alors puisque le 17/11 Netflix dévoilera The Punisher adaptation d'un comic Marvel du même nom et aperçu dans la saison 2 de Daredevil. Un show qui s'annonce plus sombre que jamais puisque notre héros, ivre de vengeance, choisit de tuer ses victimes plutôt que de les livrer à la justice. Moins violent mais qui s'annonce tout aussi passionnant, She's Gotta Have It (23/11), une adaptation du film culte éponyme de Spike Lee. Le réalisateur est aux commandes de ce show en dix épisodes et qui raconte l'histoire de Nola Darling, une jeune new yorkaise, en quête de son identité, et partagée entre ses trois amants. Dans un tout autre style, la série Godless (22/11) s'annonce elle aussi très intéressante. Ce western en sept épisodes s'intéresse à un hors la loi traquant son ancien partenaire et qui découvrir une ville entièrement dirigée par des femmes.

Du côté des séries qui ne sont pas des créations originales, les fans de Rick& Morty, qu'on vous présentait comme une des séries animées à ne pas manquer sur la plateforme, pourront se régaler avec la saison 3 dès le 05/11. La première partie de la saison 6 de Teen Wolf sera quant à elle mise à disposition le 18/11. La saison 2 de Frontier, série avec Jason Momoa qui joue un hors la loi tentant de briser le monopole de la traite de fourrure au 18ème siècle en Amérique du Nord, sera disponible le 24/11. Et aussi : Alias Grace (03/11), Lady Dynamite saison 2 (10/11), Shot in the Dark (17/11), Glitch saison 2 (28/11), Good Morning Call saison 2 (28/11)

Le 17 novembre Netflix dévoilera Mudbound, un film présenté au festival de Sundance en début d'année. Un drame dans lequel des vétérans de la seconde guerre mondiale rentre dans leur Mississippi rural et doivent apprendre à y gérer leur troubles post traumatiques. Le film d'action 6 Days (03/11) s'intéresse quant à lui à une histoire vraie, celle de la prise d'otage de l’ambassade d'Iran à Londres en 1980. Et aussi : The Killer (10/11), A Christmas Prince (17/11)