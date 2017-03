Netflix : Les nouveautés pour le mois d'avril 2017

Bienvenue dans le joli mois d'avril, ou il ne faut pas se découvrir d'un fil, mais où l'on fait surtout le plein de nouveautés sur Netflix ! Une nouvelle flopée de séries et de films produits par la plateforme de streaming sont prévues pour ce mois ci ! On commence ainsi ce mois avec l'arrivée aujourd'hui, côté film du poignant Dallas Buyers Club de Jean-Marc Vallée (réalisateur de Big Little Lies, gros carton HBO de ces dernières semaines), un documentaire sur The Boss, Springsteen & I, et un autre dédié dédié à P. K. Nair, archiviste et gardien de la mémoire du cinéma indien, Celluloid Man. A noter aussi l'arrivée ce samedi de la saison 2 de How To Get Away With Murder et de la saison 5 d'American Horror Story. Passage en revue, non exhaustif, du reste du programme du mois ci-dessous !

Séries

Le mois d'avril s'annonce très riche au rayon séries de Netflix. Il y a d'abord les nombreuses production maison. Girlboss ( 21/04) est inspirée par l'autobiographie du même nom de la business woman Sophia Amoruso, créatrice de Nasty Gal. Britt Robertson ( Under The Dome, Tommorowland) tient le rôle principale de cette série produite par Charlize Theron dont on a seulement pu découvrir un teaser pour le moment. Dear White People ( 28/04) est quant à elle adaptée du film du même nom et suivra un groupe d'étudiants noirs au sein d'un université huppée (et très blanche) des Etats-Unis. Hot Girls Wanted : Turned On (21 / 04), après le succès du documentaire Netflix sorti en 2015, voici la série documentaire en six épisodes qui continue à suivre de jeunes actrices se lançant dans le porno. A compter du 14 avril , il faudra également compter sur le retour du talk show Chelsea qui sera désormais diffusé tous les vendredi, et les épisodes dureront tous 1h. La deuxième partie de The Get Down, la série musicale de Baz Luhrmann, débarque le 7 avril sur Netflix.

Parmi les séries qui ne sont pas produites par Netflix mais qu'on attend impatiemment il y a en premier lieu la deuxième saison de l'excellente Chewing Gum (04/04) dont on espère qu'elle sera aussi audacieuse que la première ! La saison 3 de Fargo sera quant à elle diffusée sur Netflix en US+24, soit les lendemains de sa diffusion américaine, à compter du 20 avril. Avec au casting cette fois ci : Ewan McGregor, David Thewlis, Mary Elizabeth Winstead et Jim Gaffigan. A découvrir également en US+24 : Better Call Saul dès le 10 avril. A noter aussi l'arrivée de l'intégrale de Gotham saison 2 ( 06/04).

Films Netflix

Netflix avait annoncé vouloir augmenter son nombre de productions originales dans le domaine des films en 2017. Avec 10 nouveaux long métrages en ce mois d'avril, la société de Reed Hastings confirme cette intention. Il y en aura pour tous les goûts avec Sand Castle (21/04) où Nicholas Hoult se retrouve plongé en pleine guerre d'Irak ou Sandy Wexler (14/04), comédie avec Adam Sandler en excentrique talent manager. Dans Win it All, Jake Johnson ( star de la série New Girl) parieur à la petite semaine qui vole une grosse somme d'argent qu'il dilapide et doit reconstituer pour sauver sa peau. Mais le film que l'on attend le plus ce mois ci est un vrai-faux documentaire intitulé Casting JonBenet et qui s'intéresse à JonBenet Ramsey, mini miss décédée à l'âge de 6 ans et dont la mort irrésolue continue de passioner les américains. La réalisatrice Kitty Green est revenue sur les lieux du crime pour rencontrer les habitants de la petite ville de Boulder, mêlant ses images à celle d'acteurs passant un casting pour interpréter les rôles des différents protagonistes de cette affaire.