Netflix + série + David Fincher + une histoire de tueurs en série dans les années 70 = Mindhunter. Le show qui sera dévoilé le 13 octobre prochain sur la plateforme de streaming est en train de faire trembler les internets et pour cause ! Une série produite par le réalisateur de Seven et Zodiac est forcément une bonne nouvelle, surtout quand celle ci promet de s'intéresser à un sujet que l'américain a souvent superbement mis en scène. Adaptée du roman Mind Hunter: Inside FBI’s Elite Serial Crime Unit (1995) de Mark Olshaker and John E. Douglas, la série a d'ores et déjà été renouvelée pour une saison 2 par Netflix, c'est dire si elle s'annonce prometteuse !

La première bande-annonce officielle de Mindhunter plonge les spectateur dans une ambiance qui n'est pas sans rappeler le film Zodiac. L'histoire se passe en 1979 et suit deux agents du FBI, incarnés par Jonathan Groff ( Glee, Looking) et Holt McCallany, qui rencontrent des tueurs en série emprisonnés afin de comprendre leur façon de penser et permettre de résoudre des affaires en cours. Aux côtés de David Fincher on retrouve l'actrice Charlize Theron, elle aussi productrice exécutive. Le scénario de Mindhunter est signé par deux noms connus du théâtre américain. Gageons qu'avec toutes ces bonnes fées au-dessus de son berceau, le show saura être à la hauteur de sa réputation.