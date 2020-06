Netflix : Milly Bobby Brown joue la soeur de Sherlock Holmes et ça à l'air canon (VIDEO)

S'il faudra patienter encore un peu avant de découvrir la nouvelle saison de Stranger Things, l'actrice Milly Bobby Brown (qui joue Eleven) ne chôme pas. L'actrice sera à l'affiche (en septembre 2020) du film Enola Holmes qui, vous l'imaginez, n'est autre que la petite soeur de Sherlock Holmes - le célèbre détective britannique. Le long métrage s"inspire Des « Enquêtes d’Enola Holmes », une série littéraire signée Nancy Springer. Le petit bonus, c'est qu'on a droit à un petit aperçu.

Enola Holmes arrive sur Netflix

" Elle est très intelligente et choisit d’utiliser cela de manière plus humoristique que Sherlock Holmes", explique l'actrice en évoquant son personnage. Le film mettra en scène Enola Holmes, à l’âge de 16 ans, au moment où sa mère disparaît mystérieusement le jour de son anniversaire. Ses frères voudront l’envoyer dans un pensionnat mais s’évadera et fuira Londres afin d’enquêter seule dans l’optique de la retrouver.