Netflix : Les nouveautés pour le mois de mai 2017

En mai fais ce qu'il te plaît et reste calé sur ton canapé pour regarder Netflix ? Si tel est votre adage, il est temps de découvrir les nouvelles arrivées du catalogue pour le mois de mai 2017 ! Rappelons également qu'en cettefin avril doivent encore débarquer sur la plateforme de streaming : la série Dear White People ( 28/04) et le film Small Crimes, tous deux créations originales Netflix. En mai Netflix proposera en France les films Les Hommes Préfèrent Les Blondes ( 01/05), Une Famille Très Moderne ( 06/05), Une Seconde Chance (13/05), ou encore Charlie Countryman ( 14/05). Pour les originaux Netflix, suivez le guide ci-dessous !

Séries

En mai, peu de vraies nouveautés côté séries pour Netflix mais beaucoup de nouvelles saisons de show maison. C'est le cas de Master of None qui revient pour une saison 2 le 12 mai après plus d'un an d'absence. Les deux premiers épisodes présentés en exclusivité mondiale lors du festival parisien Serie Mania, et en présence d'Aziz Ansari, ont pu rassurer les fans de la série. Celle-ci s'annonce aussi drôle et touchante que dans la première saison avec à la clé un petit dépaysement puisque Dev s'est envolé pour l'Italie, au menu : bonne bouffe et douce désillusion. Autre série très attendue ce mois ci, Sense8 saison 2, là aussi on a pu découvrir le premier épisode lors de Serie Mania et si vous n'avez pas vu l'épisode spécial de Noël, il est impératif de le voir avant de commencer la nouvelle saison qui sera dévoilée le 5 mai. Autre série événement de Netflix à faire son retour en mai, House of Cards, la saison 5 (30/05) pourrait marquer un changement alors que le créateur du show a annoncé se retirer de ses fonctions de showrunner. Elles sont également de retour : Unbreakable Kimmy Schmidt saison 3 (19/05), Bloodline saison finale ( 26/05), F is For Family saison 2 ( 30/05).

Le 12 mai les utilisateurs de Netflix pourront découvrir la mini série canadienne Anne With An E. Adaptation d'un livre populaire de 1908, et qui a djéà connu de nombreuses adaptations outre-Atlantique, Anne raconte l'histoire d'une jeune fille espiègle adoptée par un frère et une sœur vieillissants au début du 20ème siècle. The Keepers ( 19/05) intéressera quant à elle les amateurs de série documentaire à la Making A Murderer, les sept épisodes explorent le meurtre irrésolu d'une nonne enseignant dans un lycée américain. Et aussi : 12 Monkeys saison 2 ( 01/05), Dance Academy saison 1 à 3 ( 01/05)

Films Netflix

Petit ralentissement sur les films originaux Netflix en mai avec seulement trois nouvelles œuvres. War Machine ( 26/05) est cependant très attendu, cette comédie satirique sur un général envoyé en Afghanistan persuadé d'être un sauveur et qui va vite sombrer dans la désillusion est portée par un casting de choix, Brad Pitt et Tilda Swinton en tête. Handsome : A Netflix Mystery Movie (05/05) est annoncée quant à elle comme une comédie policière complètement loufoque. Netflix a également acquis les droits de Mindhorn, ilm anglais, produit par Ridley Scott et Steve Coogan. Une comédie policière là aussi, à découvrir le 12 mai.

Stand Up

Netflix continue son OPA sur les grands noms du stand up américains au mois de mai. 5 spetacles seront à découvrir ce mois ci : Maria Bamford Old Baby (02/05) par la créatrice et protagoniste de la série Lady Dynamite, Norm Macdonald : Hitler's Dog, Gossip & Trickery (09/05), Tracy Morgan : Staying Alive ( 16/05), Hasan Minhaj : Homecoming King (23/05) correspondant du Daily Show et celui qu'on attend le plus : Sarah Silverman : A Speck of Dust (30/05).