Netflix : Les nouveautés pour le mois de juin 2017

Le beau temps et l'été sont à portée de main mais si vous avez envie de vous protéger du soleil et de vous éviter les coups de chaud, Netflix est toujours là ! En juin, la plateforme de streaming fait le plein de nouveautés mais avant de vous présenter les nouvelles arrivantes, petit retour sur les utlimes nouveautés du catalogue Netflix pour le mois de mai. Ce mardi 30, c'est House of Cards qui est de retour avec une cinquième saison. Le même jour les abonnés Netflix pourront également découvrir la deuxième saison de la série animée (pour adulte) F Is For Family. On sera également attentif à la sortie du spectacle de stand up Sarah Silverman : A Speck of Dust, l'humoriste américaine est l'une des plus talentueuses de sa génération. Pour le programme Netflix du moins de juin côté productions originales, suivez le guide !

Séries

Côtés séries originales, la série la plus attendue de ce mois de juin est sans conteste Orange Is The New Black. L'un des shows les plus anciens de Netflix revient pour une saison 5 qui débarque le 9 juin. La saison 4 s'est conclue par un terrible cliffhanger, de quoi nous rendre fébrile à l'idée de retrouver les prisionnières de Litchfield. Jenji Kohan, la créatrice d'OITNB, revient également dès le 23 juin avec une toute nouvelle série, GLOW, dont elle est productrice exécutive. Cette dramédie s'intéresse à une drôle de troupe de catcheuses dans le Hollywood des années 1980. Le 30 juin c'est Gipsy qui débarquera sur Netflix, ce thriller psychologique aura pour star Naomi Watts dans le rôle d'une thérapeute qui commence à s'immiscer dans la vie de ses patients. Elles sont également de retour : The Ranch saison 2 (16/06), Flaked saison 2 (02/06).

Netflix dévoilera le 16 juin la série El Chapo, co-production avec Univision dont la première saison a d'abord été diffusée sur la chaîne américaine en langue espagnole. La série raconte l’avènement de Joaquin "El Chapo" Guzman, baron de la drogue mexicain récemment extradé aux Etats-Unis. Outre ces différentes productions maison, le mois de juin sera l'occasion de découvrir la saison 2 de la série Toi, Moi et Elle (15/06) série sur une relation polyamoureuse entre un couple et une escort girl. Et aussi : Modern Family saison 7 (01/06), Queen of the South (15/06).

Films Netflix

Okja (28/ 06) a beaucoup fait parler de lui au festival de Cannes, le film était l'une des deux productions Netflix a être sélectionné en compétition officielle, une première qui a agacé de nombreux acteurs du cinéma présents sur place. Plutôt apprécié par la presse, le film de Bong Joon-ho s'annonce comme une jolie fable sur la condition animal. L'ex star pour ado Bella Thorne sera à l'affiche de You Get Me (23/06) , thriller dans lequel une jeune lycéenne totalement obsédée par son crush finit par le harceler. Avec Shimmer Lake (09/06), le thriller se mêle à la comédie alors qu'un sheriff se lance à la poursuite d'une bande de braqueurs dont son frère semble faire partie. Les fans de science-fiction pourront se régaler avec Lucid Dreams (02/06), un film coréen dans lequel un père tente de retrouver son fils disparu depuis trois ans via un système de rêves éveillés.