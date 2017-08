Netflix : Les nouveautés pour le mois d'août 2017 

Le mois d'août est réputé pour être calme, dans les grandes villes désertées par les vacanciers mais aussi au cinéma. Heureusement que vous pouvez compter sur Netflix pour vous occuper cet été, surtout si vous avez prévu autre chose que des séances de bronzettes en bord de mer (ou de piscine). Mais avant de tout vous dire des nouveautés du catalogue d'août 2017, petit flashback sur les ajouts de juillet à côté desquels vous êtes peut être passés ! Le 21 juillet sortait ainsi Ozark, une nouvelle série originale avec Jason Bateman ( Arested Development) qui se la joue Breaking Bad avec au programme : du blanchiment d'argent sale et une dette due à un trafiquant de drogue mexicain. Netflix a aussi dévoilé deux séries comiques, la première The Standups est une collection de courts spectacles interprétés par différents comédiens américains et la seconde, Friends From College, comme son nom l'indique, explore les relations d'un groupe d'ancien camarades de fac !

La série la plus attendue du mois d'août sur Netflix est bien entendue The Defenders (18/08) soit une espèce d'Avengers/Ligue des Justiciers des héros Marvel de Netflix. Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist sont tous réunis dans cette mini série de 5 épisodes. La mission pour Netflix ? Dépasser le flop d'Iron Fist, sa dernière série Marvel en date ! Dans un genre très différent on a hâte de découvrir Wet Hot American Summer : Ten Years Later (04/08), la série est à la fois la suite du film de 2001 Wet Hot American Summer et de la série Wet Hot American Summer : First Day of Camp. Soit deux sommets d'humour totalement absurdes. Le casting s'annonce toujours aussi alléchant avec Elizabeth Banks, Amy Poehler, Paul Rudd, Kristen Wiig, Jason Schwartzman, Chris Pine, seul Bradley Cooper ne sera pas de retour !

Il y aura aussi de la nouveauté totalement inédite sur Netflix avec le lancement de deux nouvelles comédies. Atypical est une comédie typique de passage à l'âge adulte, sauf que le héros Sam, 18 ans, est atteint d'autisme ! Il fait également partie d'une famille un brin dysfonctionnelle. Rendez-vous le 11 août pour découvrir ce show qui s'annonce très drôle et sensible. Chuck Lorre, créateur de Mon Oncle Charlie et The Big Bang Theory, roi de la série comique outre-Atlantique, se lance quant à lui sur Netflix avec Disjointed (25/08). Une comédie qui s'intéresse également à une famille un peu particulière, Kathy Bates y joue les matriarches à la tête d'un dispensaire de marijuana médicale.

Film Original Netflix : Naked (11/08) Death Note (25/08) // Séries : Orphan Black saison 5 (13/08), The Mist saison 1 (25/08) // Stand Up : Maz Jobrani : Immigrant (01/08), Lynne Koplitz : Hormonal Beast (22/08), Ryan Hamilton: My Happy Face (29/08)