Netflix : Le géant américain va t-il mettre fin au binge-watching ?

Tout d'abord, qu'est-ce que le binge-watching ? Inventé il y a peu avec l'apparition des nouvelles plateformes de vidéos à la demande du type Netflix, Amazon ou Disney+, le terme est désormais monnaie courante chez la nouvelle génération. Il se rapporte à la pratique qui consiste à regarder la télévision ou tout autre écran pendant de plus longues périodes de temps que d'habitude, le plus souvent en visionnant à la suite les épisodes d’une même série. Toutefois, il semblerait que les principaux intéressés soient désormais en train de faire marche arrière vis-à-vis de ce nouveau procédé.

En effet, Netflix va commencrer à diffuser les épisodes de ses émissions sur la base d’un épisode par semaine. Une stratégie qui risque de décevoir ceux qui s’étaient habitués à dévorer un programme en un rien de temps. Pas de panique puisque ce sont, pour l'instant, uniquement les reality shows qui seront touchés (l'enjeu des éliminations y est important). Face à une concurrence de plus en plus rude, le géant américain et leader sur le marché serait visiblement en train de totalement repenser son mode de fonctionnement.