Netflix : Inventing Anna, 7 faits réels repris dans la série phénomène

"Cette histoire est complètement vraie, hormis ce qui a été inventé", annonce Netflix au début de sa nouvelle série à succès. Si vous n'avez (toujours) pas commencé le show, Inventing Anna revient sur le parcours de Anna Delvey, jeune femme qui prétendait être une héritière allemande possédant plus de 60 millions de dollars sur des comptes bancaires à l'étranger... Inventing Anna se base sur un article écrit par Jessica Pressler pour The Cut... bien que Shonda Rhimes ait pris quelques libertés. Mais alors, quels sont les véritables facts que l'on retrouve dans la série.

#1. Oui, Anna a véritablement volé un Jet

C'est difficile à croire mais, c'est vrai. Ce qu'il faut savoir, c'est que Anna et Rob Wiesenthal, le PDG de Blade (une société qui affrète des jets privés et des hélicoptères) fréquentaient les mêmes cercles sociaux... alors quand Anna a eu besoin d'un jet pour à 35 000 dollars du New Jersey à Omaha, Rob n'a rien vu venir. Anna a envoyé à la société une fausse confirmation de virement, et le paiement n'est manifestement jamais arrivé.

#2. Anna connaissait Billy MacFarland (Fyre festival)

Anna a partagé une chambre avec Billy MacFarland alors qu'il était en pleine planification du Fyre Festival, qui, on le sait, a été un désastre. Petit bonus, elle est parvenue à rester sans jamais payer de loyer.

#3. Jessica Pressler a prêté des vêtements à Anna pour son procès

Jessica Pressler n'a pas couvert le procès mais, elle a bel et bien prêté des vêtements à Anna : comme la série le montre, les accusés portent des vêtements civils lors de leur procès. Todd Spodek, l'avocat d'Anna (joué par Arian Moayed), a demandé à Pressler d'aller chez H&M pour choisir une nouvelle tenue pour la jeune femme.

#4. Rachel DeLoache Williams a aidé la police à retrouver Anna

La jeune femme, qui a écopé de 62 000 dollars de dettes après être partie au maroc avec Anna a aidé la police à la faire arrêté mais, pas que : la jeune femme à réussi à convaincre American Express d'effacer les frais élevés... avant d'obtenir un contrat avec une maison d'édition.

#5. Neff Davis défend encore et toujours Anna

"Anna est mon amie et le sera toujours", a déclaré Neff Davis à Bustle. La jeune femme a également travaillé en tant que consultante lors de la création de la série.

#6. Julia Garner a su reproduire l'accent à la perfection

Julia Garner a énormément travaillé son accent russe/allemend lorsqu'elle a préparé le rôle d'Anna. Pire, elle a dû apprendre à superposer un accent russe et un accent allemand.

#7. Vivian Kent (Jessica Pressler) était enceinte lorsqu'elle a écrit l'article

Jessica Pressler, la journaliste qui a écrit l'article était bel et bien enceinte. mais contrairement à ce que montre la série, elle était à huit mois de grossesse lorsqu'elle s'est lancée dans l'écriture.

