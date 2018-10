Netflix : Harry Potter, Outlander... on binge-watche quoi en novembre ?

Le froid est là, la tendance est au Nesting et évidemment, Netflix a prévu toute une liste de films et de séries à regarder tranquille, sous un plaide. Côté sorties, on commence avec l'évènement de la plateforme : oui, la totalité des Harry Potter va sortir ! Du premier volet au dernier, Netflix compte proposer tous les films à compter du 1er novembre. Il est temps d'aller chercher votre lettre pour Poudlard et vos baguettes magiques. Aussi, notez que la quatrième saison d'Outlander sera disoponible dès le 05 novembre (à raison d'un épisode par semaine). Si nos voisins américains pourront suivre les aventures du couple Fraser via la chaîne Starz, on pourra en faire de même depuis la France. Et ça, c'est une excellente nouvelle.

Avant cela, le 02 novembre, c'est House of Cards qui devrait ravir les abonnés avec la sortie de la saison finale. Retenez votre souffle, ça promet d'être épique. Le 19 novembre, The Last Kingdom aura droit à sa saison 3 tandis que Noël s'imposera lentement mais sûrement sur la plateforme : le 30 novembre, on pourra regarder A The Christmas Prince : A Royal Wedding. A compter de cette date, nous déclarerons ouverte la période où regarder un film niais en mangeant des cookies est autorisé.