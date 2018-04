Netflix : The Rain, DC'S Legends of Tomorrow... les sorties du mois de mai 

Sortez le pop-corn, oubliez la météo pluvieuse : le mois de mai arrive et évidemment, ça veut dire que Netflix étoffe un peu plus son catalogue. Après la deuxième partie de La Casa de Papel en avril dernier, c'est la série 3% qui a débarqué sur la plateforme récemment. Mais en mai, il y a quelques trucs sympas qui devraient suivre.

Les fans de séries seront ravis d'en découvrir une nouvelle : The Rain. Après Dark, ou encore Casa De Papel, Netflix continue son tour d'Europe avec une série tout droit sortie du Danemark. Le 4 mai prochain, la première saison sera disponible et à en juger par l'engouement, elle devrait vous plaire. Aussi, sachez que DC's Legends of Tomorrow reviendra avec sa deuxième saison le 1er mai - et c'est une excellente façon de passer son jour férié. Les fans de sport, eux, pourront se rabattre sur Le K Benzema - et ça aussi, c'est à découvrir le 1er mai !