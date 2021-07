Netflix dévoile les premiers clichés de la saison 6 de Lucifer (PHOTOS)

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans de Lucifer ! En effet, Netflix vient de confirmer que la sixième, et ultime, saison du programme serait disponible dès le 10 septembre prochain sur la plateforme de vidéos à la demande. Une information que l'on attendait avec impatience et qui arrive quelques jours après que Joe Henderson, le showrunner, ait été pressenti pour développer une série en live-action sur l'univers Pokémon. Mais en attendant, le géant américain s'est autorisé une petite folie en dévoilant quelques clichés inédits de ce qui nous attendra dans ce dernier chapitre. De quoi mettre l'eau à la bouche des amateurs du show et l'occasion de dévoiler quelques indices sur la suite de l'intrigue…

Dans cette série de dix photos (voir ci-dessous), on découvre notamment que Chloé (Lauren German) et Lucifer (Tom Ellis) font toujours équipe. Et ce malgré le fait que ce dernier est désormais un Dieu. Face aux nombreux défis qui les attendent, ils pourront toujours compter sur le soutien de Linda (Rachael Harris) ainsi que Maze (Lesley-Ann Brandt) et Eve (Inbar Lavi), qui semblent plus proches que jamais. Enfin, il semblerait que Dan Espinoza (Kevin Alejandro), tué dans la deuxième partie de la saison 5, soit de retour des enfers et prêt à reprendre du service en tant qu'inspecteur de police. Il devrait ainsi aider Amenadiel (D.B. Woodside) qui a décidé de rester sur Terre pour rejoindre les forces de l’ordre. Un final qui s'annonce donc riche en émotions. On a hâte !