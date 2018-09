Netflix dévoile une nouvelle bande annonce de Maniac avec Emma Stone (VIDEO)

ENFIN ! Après des semaines d'attente, un nouveau teaser a été dévoilé pour promouvoir Maniac, la nouvelle série de Netflix. On savait qu'Emma Stone et Jonah Hill seraient au casting, on savait aussi que ce nouveau projet serait intéressant. Mais ce qu'on ignorait, c'est qu'on serait déjà accroc sans même avoir un seul épisode de la série. Et ça, on le doit à cette nouvelle bande-annonce excitante. Si vous avez vu passer l'info, alors vous savez que les deux personnages Annie Landsberg et Owen Milgrim sont connectés et ce, indéniablement. Et c'est justement ce qui est intéressant.

"Dans un monde et une époque semblables aux nôtres, Maniac raconte l'histoire d'Annie Landsberg (Stone) et d'Owen Milgrim (Hill), deux inconnus participant aux derniers essais cliniques d'un mystérieux traitement pharmaceutique, chacun pour des raisons différentes" , relaie le média Première. Alors qu'Annie tente de nouer des liens avec sa mère et sa soeur, Owen, lui, semble "lutter contre un diagnostic contesté de schizophrénie". Tous deux se rencontre donc lors de cet essai mais rien ne fonctionne comme prévu...

Voilà comment est vendue cette série qui verra le jour le 21 septembre prochain sur Netflix. Et après avoir cette bande-annonce, on a vraiment hâte.