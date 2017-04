Et si Netflix remportait la palme d'or ? Les cinéphiles sont déjà prêts à monter dans les tours et pourtant, c'est ce qui pourrait se passer cette année. La liste des films en compétition pour le festival de Cannes a été dévoilée et dans celle-ci, on retrouve deux longs métrages disponibles dans le catalogue - "The Meyerowitz Stories" et "Okja". Réalisé par Bong Joon-ho, Okja est clairement un produit Netflix. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché d'être présenté. Serait-ce la preuve que le festival devient de moins en moins élitiste ?

"Il y a deux nouveaux opérateurs qui sont apparus ces dernières années, Amazon et Netflix.[...] Pour Netflix c'est une situation unique et inédite pour nous. Après en avoir beaucoup parlé avec Pierre Lescure et les administrateurs du Festival [...], on a un film que nous avons vu, qui est un produit de cinéma [...], Bong-Joon Ho est un grand cinéaste contemporain. On nous montre un film, le film nous plait, le film est montré", a expliqué Thierry Frémaux (le directeur général).

En ce qui concerne Okja, on y retrouve Tilda Swinton & Jake Gyllenhaal et normalement, le film devrait se rendre visible partout dès le 28 juin prochain (uniquement sur la toile). Mais à en croire Thierry Frémeux, "un distributeur essaye de faire en sorte qu'il puisse sortir en salles". En ce qui concerne The Meyerowitz Stories (un film avec Emma Thompson), c'est la famille qui devrait être à l'honneur. Alors qu'il se prépare à célébrer ses 70 ans, le festival de Cannes fait clairement un pas en avant : enfin, il fait peau neuve et se rend accessible à tous. L'un de ces films remportera t-il la palme ? Verdict dans quelques mois !

Netflix n'a plus rien à prouver en matière de séries (entre Stranger Things -dont la saison 2 arrive- et 13 Reasons Why), la barre a été mise très haut). Avec ces deux films, la plateforme vient de gagner quelques points.