Death To 2020, la série ambitieuse des créateurs de Black Mirror débarque bientôt sur Netflix

ENFIN ! Après douze mois faits de mauvaises surprises, après douze mois interminables, l'année 2020 touche à sa fin. Et on ne va pas se mentir, il était temps. Ponctuée d'évènements tous plus difficiles les uns que les autres, cette année écoulée nous aura tous impactés. Et c'est justement ce que les créateurs de la série Black Mirror ont choisi d'explorer avec Death to 2020 (que l'on pourrait traduire par "Mort à 2020"). Si le scénario de ces derniers mois aurait clairement pu sortir d'une saison de la série dorénavant culte, il faudra attendre un peu avant de voir comment Charlie Brooker et Annabel Jones choisiront de l'aborder.

"Une comédie basée sur une année dont vous ne voulez vraiment pas vous souvenir"

Death to 2020 s'annonce ainsi comme une comédie tournée sous forme de mockumentary (ou faux documentaire, si vous préférez). Côté casting, on attend notamment Samuel L. Jackson, Lisa Kudrow, Hugh Grant, Joe Keery, Leslie Jones ou encore Kumail Nanjiani (entre autres). Les abonnés verront de faux spécialistes commenter des images plus vraies que nature...

Patience, Death to 2020 est toujours en cours de production. De notre côté, il nous reste quelques semaines à tirer avant de pouvoir, enfin, oublier 2020.