Netflix a des catégories cachées et on a les codes pour y accéder ! 

On ne va pas se mentir, Netflix nous a sauvé la vie (en plus de nous couper de toute forme de vie sociale). Avec des séries comme La Casa De Papel ou Stranger Things, il ne lui aura pas fallu longtemps pour s'imposer dans nos vies. Mais le problème de la plate-forme, c'est qu'elle est bien trop vaste pour que l'on puisse s'y retrouver correctement. Alors si vous en avez marre d'errer dans le catalogue de Netflix qui, en plus, n'a de cesse de grossir, alors on a une bonne nouvelle pour vous : il existe des codes (oui, des codes) qui vous permettent d'atterrir directement sur les programmes que vous cherchez.

Même si Netflix est déjà classé par sections et sous-sections, il faut savoir que ces fameux codes vous permettent d'accéder à plus de catégories. L'idée est de vous permettre de mieux filtrer vos recherches. Pour vous donner un exemple, la section "Films de guerre & action" est accessible via le code "2125" tandis que les "séries cultes" se cachent derrière le code "74652". La liste des codes est à retrouver en intégralité ICI. Et pour accéder à une section en particulier, il vous suffit de l'URL suivante (une fois connecté(e) à votre compte) : https://www.netflix.com/browse/genre/*code*.

Normalement, avec ça, vous devriez maîtriser Netflix comme personne !