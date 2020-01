Netflix : Cette nouvelle fonction vous fait enchaîner les épisodes plus vite !

Quel est le but de Netflix en mettant cette nouvelle fonction ? C'est la question du jour dont nous n'avons malheureusement pas la réponse. Serait-une manière pour nous pousser à regarder toujours plus et toujours plus vite ? Probablement. Ce qui est sûr, c'est que désormais, il ne faudra plus attendre 15 secondes entre la fin d'un épisode et le début d'un autre mais seulement 6 secondes. Sur son compte Twitter, le géant américain a justifié sa dernière mise à jour avec humour en précisant que c'était "juste pour tester ta rapidité à retrouver ta télécommande".

Avant, tu avais 15 secondes avant le prochain épisode.Maintenant, tu as moins de 6 secondes.Désolés, c’est juste pour tester ta rapidité à retrouver ta télécommande. — Netflix France (@NetflixFR) January 12, 2020

En soi, cela ne change pas grand chose pour les personnes qui comptaient cliquer sur "suivant". Seulement voilà, il semblerait que le binge-watching (qui consiste à regarder un écran pendant de plus longues périodes de temps que d'habitude, le plus souvent en visionnant à la suite les épisodes d’une même série) soit parmi les objectifs principaux de Netflix. Un moyen idéal pour pousser ses utilisateurs à consommer les projets, de plus en plus nombreux, sur la plateforme. Et vous, vous en pensez quoi ?