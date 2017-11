Black Mirror saison 4 : L'épisode réalisé par Jodie Foster se dévoile dans un trailer

La saison 4 de Black Mirror sera dévoilé début 2018 sur Netflix. On avait déjà pu découvrir une première bande-annonce avec quelques images des différents épisodes et leurs noms. La plateforme de vidéo à la demande vient de récompenser la patience des fans de l'anthologie d'anticipation avec le dévoilement de deux bande-annonces. L'épisode intitulé Arkangel, réalisé par Jodie Foster, se révèle ainsi dans un teaser de moins d'une minute. Au programme : une société où des parents n'hésitent pas à faire injecter dans leurs propres enfants des technologies permettant de mieux les contrôler. On n'a pas fini d'avoir des sueurs froides en matant Black Mirror en 2018 !

L'autre épisode à se dévoiler dans une bande-annonce, Crocodile, réalisé par John Hillcoat (La Route, Lawless) s'annonce tout aussi inquiétant qu'Arkangel. Au programme : les souvenirs et leurs exploitations dangereuses, un thème déjà abordé plusieurs fois par la série mais on peut compter sur le showrunner et scénariste de Black Mirror, Charlie Brooker, pour sa capacité à se renouveler dans l'effroi et le grinçant. Rendez-vous l'an prochain pour frisonner devant les six nouveaux épisodes de Black Mirror, la session de rattrapage des trois premières saisons de la série se passe sur Netflix dès maintenant !