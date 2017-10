Netflix : Quelles sont les séries dévorées en moins de 24h par les utilisateurs ? 

Netflix avait dévoilé il y a quelques semaines les séries originales les plus regardées sur la plateforme avec, entre autres, 13 Reasons Why, Daredevil ou encore Jessica Jones. Mais aujourd'hui ce son des statistiques très différentes que la plateforme dévoile. Celles des séries que les utilisateurs dévorent le plus vite, et ce ne sont pas forcément celles auxquelles vous auriez pensé ! Plutôt que de parler de binge watching, Netflix parle de "binge racing" soit une consommation d'une saison entière en moins de 24h après son apparition sur la plateforme. Les séries consommées en moins de 24 après leur sortie ne sont pas les mêmes à l'international et en France, on vous laisse les découvrir ci-dessous.

Gilmore Girls : Une nouvelle année

Fuller House

Marvel's The Defenders

The Seven Deadly Sins

The Ranch

Santa Clarita Diet

Trailer Park Boys

F is for Family

Orange Is the New Black

Stranger Things

Marvel's The Defenders

The Seven Deadly Sins

Santa Clarita Diet

Marseille

Chewing Gum

Gilmore Girls : Une nouvelle année

Atypical

Stranger Things

Friends from College

Orphan Black

Si la présence de Marvel The Defenders, Gilmore Girls : Une Nouvelle Année ou encore Stranger Things dans le top 10 des séries du Binge Racing en France n'étonne guère, on est plus surpris d'y trouver aussi la géniale Chewing Gum ou Friends From College. Cette dernière est sortie dans une relative discrétion mais il semblerait que ceux qui l'ont testée l'ait donc dévorée avec gourmandise et rapidité. Quant à Marseille, malgré les moqueries souvent adressées à l'encontre de la première production française signée Netflix, celle-ci a tout de même réussi à captiver les utilisateurs de la plateforme. Quelque chose nous dit que Stranger Thins saison 2 devrait faire un carton au binge racing le 27 octobre prochain.