Netflix : 125 millions d’abonnés, un record !

C’est un trimestre record pour Netflix ! Le leader mondial du streaming vidéo a affiché de meilleures performances que prévues avec 7,41 millions d’abonnés en plus ! Normal, vous êtes tous dessus, qui a une vie sociale, qui ? Bon, beaucoup de bonnes séries y sont, Stranger Things, La Casa de Papel, ou plus récemment Perdus dans l’espace ! Les budgets sont fous ! Mais avec un bénéfice de 290 millions de dollars au premier trimestre, il y a de quoi faire ! Le chiffre d’affaires trimestriel de 3,7 milliards de dollars agit pas mal !

Netflix vient de battre un record, celui du nombre d’abonnés avec 125 millions d’utilisateurs, 68.3 rien qu’aux Etats-Unis ! Les nouvelles séries et les nouvelles saisons de séries déjà sorties vont continuer de sortir, perso, on a hâte de la saison 2 de The Handmaid’s Tale !