Netflix annule Messiah après seulement une saison

Sortie il y a quelques mois sur Netflix, la série a suscité quelques polémiques. Malheureusement, nous n'aurons pas plus de saisons pour nous faire une idée : Netflix a choisi de ne plus la produire. Wil Traval (l'acteur qui incarne Will Mathers) a annoncé la nouvelle récemment sur Instagram : "C'est une triste journée . je viens d'apprendre par Netflix qu'il n'y aurait pas de deuxième saison pour Messiah", écrit-il.

La fin de la première saison aurait pu ouvrir quelques brèches pour une série d'épisodes supplémentaires mais visiblement, Netflix ne s'y risquera pas...