Sabrina l'Apprentie Sorcière aura son épisode spécial Noël ! 

Pour bien commencer la période des fêtes -oui, on est qu'en novembre mais quand même, Netflix a dévoilé son programme de Noël et le reboot de Sabrina l'Apprentie Sorcière, signé Roberto Aguirre Sacasa, aura droit à un épisode spécial. Alors pour ceux qui n'auraient pas encore eu le temps de chiller devant la première saison, il serait temps de vous y mettre. Dans une version plus dark que l'original, la série a rapidement trouvé son public et pour récompenser ses fans, le casting fêtera les fêtes avec vous ! Non, il ne débarqueront pas sous le sapin... MAIS, vous fera passer le temps le 14 décembre, le temps d'un épisode.

Pas d'autres détails pour le moment. Inutile d'être Sherlock Holmes pour savoir que l'intrigue tournera autour de Noël et que cette dernière se situera entre la saison 1 et la 2 mais ce qu'on ne sait pas, c'est si l'épisode sera tout beau tout rose ou s'il sera sombre. Pour en avoir le cœur net,eh bien, il suffira d'enfiler un gros pull, un vieux pantalon -très large, d'affreuses chaussettes montantes et des chaussons tout aussi honteux et de bien se caler dans le canapé devant Netflix.

Praise Satan! I mean, Praise Santa! @sabrinanetflix has a X-mas Special dropping on 12/14!! I love this episode of #CAOS!! @netflix ????????????????????⚡️☃️????????☠️ pic.twitter.com/A5DPs4Dajv — RobertoAguirreSacasa (@WriterRAS) 12 novembre 2018

Rendez-vous donc le 14 décembre pour un tout nouvel épisode de Sabrina !