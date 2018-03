Black Mirror : Une saison 5 confirmée, tout ce qu'il faut savoir de la suite 

La quatrième saison vient à peine d'être dévoilée sur la plateforme et pourtant, la suite est déjà en préparation. Vous pouvez souffler, une cinquième saison de Black Mirror a bel et bien été confirmée. C'est sur Twitter que la nouvelle est tombée et du côté des internautes, on planifie déjà de couper toute forme de vie sociale quand viendra le jour tant attendu de la sortie (et franchement, c'est pareil pour nous).

The future will be brighter than ever. pic.twitter.com/slVeg3VPd7 — Black Mirror (@blackmirror) 5 mars 2018

En ce qui concerne la date de diffusion, Netflix n'a pas encore communiqué - en même temps, on n'en attendait pas moins. Par contre, les habitués savent que le plus souvent, les nouvelles saisons sortent en fin d'année. Donc, vous feriez bien de vous tenir prêts pour la fin 2018 ! Le nombre d'épisodes n'a pas non plus été confirmé mais encore une fois, en se basant sur les saisons passées, on peut parier sur une demi-douzaine. On ne vous fera pas l'affront de vous dire qu'il n'y a encore aucun trailer et que le casting n'a pas été annoncé (ça, normalement, vous vous en doutez).

Pour les synopsis, on est déjà sûrs que les super héros ne seront pas mis en avant : "Les super héros ne m'intéressent pas tant que ça", expliquait Charlie Brooker à NME. "Il y en a déjà beaucoup. Si on devait partir sur les super héros, ce serait diffiile de faire quelque chose qui n'a pas encore été fait. Iron Man pourrait correspondre à l'univers de Black Mirror, comme Kick-Ass, d'ailleurs". Vous ne retouverez probablement pas de super héros l'an prochain mais ça tombe bien, ce n'est absolument pas ce que l'on attend de la série !