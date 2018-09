Netflix : 3 programmes à ne surtout pas manquer sur la plateforme en septembre

Nouveau mois, nouveaux ajouts sut Netflix ! Si certains attendent patiemment la troisième saison de la Casa de Papel, d'autres enchaînent les épisodes de The Innoncents, nouvelle série débarquée sur la plateforme. La bonne nouvelle c'est qu'en septembre, d'autres créations originales (ainsi que des séries) vont débarquer sur Netflix - de quoi passer une soirée tranquille maintenant que l'automne arrive en flèche. Coté nouveautés ce mois-ci, on attend donc la saison 2 de Atypical mais aussi la saison 3 de Gotham ou encore la la quatrième saison de Reign. Tout de suite, 3 programmes à ne surtout pas laisser passer.

On vient de finir la saison 5, on attend maintenant la suite. Parce que le tournage vient à peine de commencer pour The 100, on sait qu'il faudra patienter jusqu'à (au moins) mars/avril 2019. Et du coup, pour que l'attente paraisse moins longue, on se replonge dans la saison 4. Vous savezn cette époque où Octavia n'était pas encore un dictateur sanguinaire, où Bellamy et Clarke n'étaient pas séparés par l'espace et enfin, cette l'époque où Primfaya nous faisait vraiment flipper (imaginez, ça arrive en vrai). Ah et surtout, dans cette saison, il y a encore Monty.

Vous avez aimé To All The Boys I've Loved Before ? Alors on vous conseille largement Sierra Burgess Is a Looser. Petit bonus, l'acteur Noah Centineo (qui jouait Peter dans TATBILB) tient l'un des rôles principaux. Alors oui, c'est Teenage. Oui, c'est l'histoire d'une ado mal dans sa peau qui, tant bien que mal, échaffaude un plan pour se cacher de celui qu'elle aime. Mais vous savez quoi ? Un peu de niais et de Teenage, ça ne fait pas de mal.

Parce que Toy Story est LE classique pixar par excellence et surtout, parce qu'on connait chaque film par coeur. Ah et surtout, pour Ken et Barbie.

Alors, qu'est-ce que vous allez regarder sur Netflix ce mois-ci ?