Ne ratez pas Euphories, le nouveau clip totalement dément de Videoclub 

Euphories avec un "s", précise le dossier de presse envoyé à tous les médias spécialisés ! Et il faut dire que ce mot, que l'on peut décrire comme un sentiment de bien-être général, est parfaitement mis à l'honneur dans le nouveau projet de Videoclub. "C’est l’euphorie du buzz qui s’empare de la toile, des compteurs de Youtube, des streams qui s’affolent et celle des premiers concerts. C’est aussi l’heure des premiers doutes, des questionnements sur la fin de l’adolescence, sur le métier d’artiste, sur l’amitié, sur l’amour…" ajoute le document. Dévoilé ce vendredi 20 novembre, le clip d'Euphories, tout nouveau titre du duo musical originaire de Nantes, nous emporte dans un univers 80's où les références cinématographiques et culturelles s’enchaînent avec humour et finesse. Réalisé entièrement en 16 mm par Zite & Leo, le projet se profile surtout comme la bande-annonce de leur premier album, à venir très prochainement. On vous laisse découvrir par vous-même !