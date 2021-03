Ne plus confondre la verticale et l'horizontale, la jolie histoire de Buzz L'éclair et #Safe With Friends, l'appli qui va rassurer tous les parents... Toutes les news du Virgin Tonic !

Si vous avez des enfants, alors peut-être ressentez-vous toujours une petite pointe d'angoisse lorsqu'ils sortent... eh bien ce matin dans Plus Mel La Vie, on vous partage l'appli qui -peut-être- va changer votre vie. L'on doit cette toute nouvelle invention rassurante à Patrice Pistone et Grégory Jobredeaux. Le principe ? Se rassurer grâce à des "anges gardiens". On vous explique.

Il vous suffit ainsi de télécharger l'application #Safe With Friends (tout comme votre enfant). A partir de là, il lui suffit de choisir 15 proches (amis, famille...), nommés "anges gardiens". Si un jour vous n'arrivez à joindre votre enfant, cliquez sur le bouton "HELP", ce qui alertera les proches entrés dans l'application : celui qui est avec lui peut ainsi vous rassurer et vous dire où votre enfant se trouve. En cas d'urgence, il existe (évidemment) un bouton d'alerte.

Autrement dit, #SAFE with Friends est le meilleur moyen de se rassurer sans pour autant fliquer son ado... le compromis parfait !

Vous le savez, chaque matin, Clément prend le temps de nous partager son savoir. Si vous enfants ont du mal à retenir leurs tables de multiplications, si vous ne savez pas d'où vient le mythique plat qu'est la choucroute, alors vous pouvez toujours compter sur sa culture. Ce matin, il nous apprend à ne plus confondre "l'horizontale" et "la verticale".

Evidemment, le plus simple reste de se concentrer sur l'horizontale qui, on le rappelle, est une orientation parallèle à l'horizon. Et justement, dans "horizontale", il y a "horizon". En ce qui concerne la verticale, souvenez-vous toujours que le mot “vertical” commence par un “v” comme “lever”... donc “ce qui est Vertical est leVé” !

Ce matin dans Ginger Story, direction l'Angleterre - où une mère de famille a décidé de ne plus effectuer les tâches du quotidien. L'idée ? Montrer à sa famille que la charge mentale n'est absolument pas un mythe : “Il y a deux jours, j’ai décidé d’arrêter de faire la vaisselle. Je prépare tous les dîners et je suis fatiguée de devoir aussi tout laver. Depuis, cette pile est apparue, et à un moment ils vont se retrouver sans cuillères, tasses et assiettes. Qui sera le premier à réagir? Pas moi", a t-elle ainsi posté sur Twitter le 17 mars dernier.

Au fil des jours, @MissPotkin partage les évolutions au sein de sa famille : de son mari qui remplit le lave-vaisselle aux poubelles enfin sorties, elle n'oublie rien. Alors que de nombreuses femmes croulent encore sous le poids de la charge mentale, certaines décident de prendre le taureau par les cornes.

Le jeune Hagen et sa famille ont pris l'avion pour mieux atterrir à Dallas Love Field. Mais très vite, la petite famille réalise que l'enfant a oublié son Buzz L'éclair dans l'avion. Malheureusement, entre temps, l'appareil est déjà reparti vers une nouvelle destination. Or, lorsque l'avion est arrivé à Little Rock (où il devait passer la nuit), un agent de piste du LIT (nommé Jason) a remarqué le jouet. Il s'est alors décidé -aidé de son amie Beth- à retrouver le petit garçon. Heureusement, un seul passager prénommé Hagen avait voyagé dans cet avion. Les deux collègues ont alors pris soin de renvoyer le jouet.

Buzz L'éclair a retrouvé son propriétaire dans une boîte peinte à la main et, ce n'est pas tout ! Une lettre décrivant la mission menée par Buzz avait été glissée dans le paquet. Petit bonus, Hagen a même des photos de son jouet en pleine mission. Buzz est rentré chez lui et Hagen ne pouvait pas être plus heureux !