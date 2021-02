Ne manquez pas Suzane en concert au Musée des Arts Asiatiques le 4 mars pour le Crossover Festival !

Pandémie oblige, les artistes sont privés de scène. Depuis près d'un an, tous voient leurs tournées être reportées (voire annulées) en raison de la situation sanitaire et, on ne va pas se mentir, les concerts nous manquent. Et justement, le 4 mars prochain, le Crossover Festival vous réserve une soirée évènement - en partenariat avec Virgin Radio : Suzane sera en concert virtuel (et gratuit) depuis le Musée des Arts Asiatiques de Nice. La jeune artiste y défendra les morceaux de son premier album Toï Toï (et nous présentera en live les inédits issus de sa réédition).

Ce concert sera -pour le festival- une façon de proposer un avant-goût de l'édition de septembre. En attendant de retrouver les festivaliers en septembre prochain pour Crossover, le Crossover Festival a travaillé nuits et jours pour vous préparer un vrai concert inédit : avec Suzane, nommée pour le prix de l’Artiste Féminine de l’année aux Victoires de la Musique 2021, le Festival a imaginé une expérience musicale et visuelle inédite - accessible gratuitement sur les réseaux, tournée dans le Musée des Arts Asiatiques de Nice.

Rendez-vous le jeudi 4 mars dès 19h en ligne, sur Facebook, Instagram mais aussi Twitch ! Pour plus d'informations relatives à cet évènement, rendez-vous ici !