Ne manquez pas la Lune Bleue le 31 octobre !

En raison des restrictions sanitaires, nous serons privés d'Halloween cette année. Mais, le 31 octobre, nous pourrons observer la Lune Bleue - une phénomène qui n'a pas été observé depuis 1944.

Ne manquez pas la lune bleue !

Il y a très peu de chances pour que l'on se déguise à Halloween cette année. Par contre, pour se remonter le moral, on pourra toujours observer un phénomène lunaire. Si nous avions déjà observé une pleine lune au début du mois, sachez qu'il y en aura une deuxième le 31 octobre prochain. Cette année 2020 est particulière poour la simple et bonne raison qu'elle ne compte pas 12 mais 13 pleines lunes. Le 31 ocrobtee, nous observerons ainsi la lune bleue, un phénomène qui ne s'observera plus avant le pas avant 19 ans, le 31 octobre 2039.