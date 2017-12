NBA : Westbrook s’offre le scalp des Warriors

Mais la veille, on a eu droit à une sacrée rencontre ! Oklahomacity recevait les Warriors champions en titre. Et le retour de Kevin Durant sur ses anciennes terres est toujours houleux depuis son départ à Golden State à l’été 2016. Pour l’accueillir, Russel Westbrook avait décidé de sortir les muscles, bien aidé par ses nouveaux coéquipiers cette année Paul George et Carmelo Anthony. Résultat une belle gifle pour les Warriors, battus 108-91 derrière les 34 pts, 9 pass, 10 rebds et 4 interceptions de Westrobrook.

L’événement aussi cette semaine, c’est la 1ere défaite de Boston depuis le 18 octobre dernier. Les Celtics ont perdu à Miami 104-98. Ils auront donc enchainé 16 victoires de suite, 4e plus longue série de l’histoire du club. Ça va mieux pour Cleveland qui devrait enregistrer tout bientôt le retour du meneur Isaiah Thomas. Lebron James et ses coéquipiers ont signé 6 succès d’affilée depuis le 11 novembre. Les Cavaliers reviennent à hauteur de Toronto et Detroit derrière les Celtics qui sont en tête de la conférence Est.

A l’ouest, Houston conserve la tête de la conférence toujours emmené par un James Harden taille MVP. Golden State est juste derrière, suivi de Minnesotta et San Antonio où Tony Parker pourrait revenir de blessure cette semaine ! Foncez sur notre dossier spécial NBA pour retrouver toute l’actualité de la NBA !