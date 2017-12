NBA : Première de la saison pour Tony Parker

Joackim Noah a lui aussi joué pour la 1ere fois de la saison avec les Knicks de New York. Le pivot a purgé sa suspension 20 matchs, infligée la saison dernière après avoir pris un complément alimentaire interdit. Les fans des Clippers de Los Angeles ont de quoi faire la tête. Après les blessures de Patrick Beverley, out pour la fin de saison, Milos Teodosic et Danilo Galinari, c’est la star de l’équipe, Blake Griffin, qui sera indisponible pour près de 8 semaines. L’intérieur a été touché au genou par son coéquipier Austin Rivers dans une victoire dans le derby face aux Lakers…

Les supporters des CAvs eux sont aux anges en ce moment. Série en cours de 10 victoires de suite pour LEbron James et ses coéquipiers. Lebron James qui a connu la première expulsion de sa carrière cette semaine après 2 fautes technique contre Miami. Ça roule aussi pour les Houston Rockets où James Harden poursuit sa saison digne d’un MVP/ 6 victoires de suite pour les Rockets qui ont le meilleur bilan de la conférence ouest, et le 2e de la Ligue à deux victoire derrière Boston qui compte 19 victoires et 4 défaites.

