NBA LONDON GAME : Boston s'impose en patron face à Philadelphie (114-103) On y était !

Les deux équipes étaient en forme avant leur escapade londonienne. Six victoires de rang pour Boston, quatre pour Philadelphie. Mais ce sont les Sixers qui ont lancé en premier la rencontre, visiblement boostés par l'applaudimètre de la présentation des équipes. Parmi les 19.000 spectateurs de l'O² Arena, on a aperçu de nombreuses stars, comme les Français Antoine Griezmann (fan affirmé des Celtics), Alexandre Lacazette ou Olivier Giroud. Tout ce petit monde a dû attendre près de trois minutes pour voir les premiers points inscrits par les Celtics grâce à Kyrie Irving. Logiquement, Philadelphie en a profité pour prendre le large, sous l'impulsion d'un J.J Reddick en mode sniper (28-21 après 11 minutes de jeu, dont 3 paniers à 3pts de Reddick).

Dans le deuxième quart-temps, les Celtics continuent de manquer la cible, alors que les Sixers déroulent leur jeu, bien aidés par Ben Simmons. L'Australien s'amuse de ses adversaires et bonifie le jeu de son équipe. Il démontre au public anglais pourquoi beaucoup d'observateurs voient en lui un Magic Johnson 2.0. C'est d'ailleurs lui qui porte le score à 49-27 pour Phila, après 17 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Le spectre d'un match à sens unique se fait de plus en plus ressentir. Et on se dit que l'addition aurait pu être bien plus salée si Joël Embiid avait été plus en forme ce soir. Mais gare aux Celtics qui se sont fait une spécialité cette saison de remonter des déficits de plus de 20 points...

Et c'est un temps mort du coach de Boston Brad Stevens qui va relancer la machine bostonienne. Portés par une défense plus agressive, les C's se refont une santé et terminent la mi-temps avec un retard de seulement 9 points (57-48) sur un dunk de Jaylen Brown, le seul à véritablement surnager pour son équipe.

Par Maxime Schoech