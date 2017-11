NBA : Les Celtics marchent sur l’eau !

Leur meneur star Kyrie Irving, arrivé cet été en provenance de Cleveland, enchaîne les actions de grande classe match après match. Un conseil, visionnez ça sur la page Facebook NBA France… C’est encore mieux que dans un jeu vidéo… Autre équipe qui a bien rectifié le tir, les champions en titre : les Golden state Warriors. Ils sont 1er de la conférence avec Houston, après des roustes collées cette semaine à Denver, Miami et Minnesota. Ne manquez pas le gros choc de ce début de saison dans la nuit de jeudi à vendredi: Boston accueillera Golden State.

C’est toujours poussif à Cleveland. Il a fallu un match à 57 pts de Lebron James pour que les Cavs gagnent un match le week-end dernier face à Washington. Les derniers finalistes NBA ont remporté une belle bataille face à Giannis Antetokoumpo et ses Bucks cette semaine, mais ils se sont inclinés de peu face à Houston dans un match exceptionnel : 117-113 pour James Harden et les siens. James Harden qui a claqué 56 pts dans la semaine à 19/25 aux shoots dans une autre victoire face à Utah. Autre équipe où la mayo a dû mal à prendre : Oklahomacity. 4 défaites enregistrées cette semaine. L’équipe du MVP de la saison dernière Russel Westbrook marche moins bien malgré les arrivées de Paul George et Carmelo Anthony. Foncez sur notre dossier NBA pour retrouver toute l’actualité de la NBA !