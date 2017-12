NBA : Les CAVALIERS sur les traces des Celtics !

Les Celtics restent leaders de la conférence, mais Cleveland s’est emparé de la 2e place de la conférence à 4 victoires derrière ! Dans la conférence ouest, Houston domine toujours les débats. Les Rockets devancent tout juste Golden State. Et San Antonio, toujours privé de leur meilleur joueur Kawhi Leonard, est sur la 3e marche du podium. Une alerte incendie cette semaine sur le parquet de Portland.

L’arrière de Washington Bradley Beal a pris feu et a signé 51 pts pour assurer la victoire de ses Washington Wizards. Le 3e meilleur total de la saison après les 57 pts de LEbron James et les 56 unités de James Harden. Une belle occasion de se relancer pour Jalil Okafor. L’intérieur de Philadelphie, en manque criant de temps de jeu, a été transféré contre Trevor Booker cette semaine aux Brooklynn Nets.

Okafor n’a disputé que deux petits matchs cette année avec les Sixers ; Du gâchis pour un joueur qui tournait à 17 pts et 7rbds il y a deux ans pour sa saison rookie. Mieux vaut avoir les chevilles strappées en ce moment en NBA. Après Gordon Hayward dès le premier match, Kristaps Porzingis plus récemment, c’est au tour de Steph Curry et du français Evan Fournier de rester à l’infirmerie cette semaine pour la même raison. La gravité de leur blessure reste à déterminer. Rendez-vous sur notre dossier spécial NBA pour retrouver toutes les infos de la NBA !