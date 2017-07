NBA : Le mercato est ouvert !

L’ailier Paul Georges quitte Indiana et va poser ses valises à Oklahoma City. Un super duo Russel Westbrook-Paul Georges nous promet des actions spectaculaires l’an prochain à OKC, avec en chien de garde le défenseur Andre Robertson qui a resigné et Steven Adams toujours pour tenir la baraque dans la raquette ! Boston se renforce aussi dans la conférence Est. Avec l’arrivée de Gordon Hayward au grand dam de son désormais ex-coéquipier à Utah, le Français Rudy Gobert.Gordon Hayward va donc retrouver Brad Steven, son ancien coach universitaire. Il sera un sérieux atout pour les Celtics dans leur lutte contre les Cavaliers de Lebron James. Boston qui travaillerait pour recruter un autre gros joueurs pour renforcer son secteur intérieur, avec déjà le départ de Kenny Olinick pour Miami… On parle d’un transfert fou en préparation avec une possible arrivée de Marc Gasol.

Parmi les autres transferts marquant cette semaine : San Antonio a engagé le très bon ailier Rudy Gay. Denver a fait un gros coup en accueillant Paul Millsap en provenance d’Atlanta. Sacramento récupère deux vétérans de Memphis avec Zach Randolph et Vince Carter. Georges Hill arrive lui aussi depuis Utah. Et ça bouge pas mal aux Clippers de Los Angeles ; avec l’arrivée notamment de Danilo Gallinari de Denver et du meneur serbe Milos Teodosic, l’un des meilleurs joueurs européens qui évoluait au CSKA Moscou. Il va retrouver aux Clippers Pat Berverley avec qui il a joué à l’Olympiakos !

