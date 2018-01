NBA : Le club des 30.000 a un nouveau membre depuis cette semaine !

Le King James est en revanche devenu le plus jeune membre de ce club très "select", puisqu’il a marqué son 30.000e point à 33 ans et 24 jours. Il lui faudra jouer encore 5 saisons à 20 pts de moyenne pour espérer battre le record du plus nombre de points en saison régulière, détenu depuis près de 30 ans par Kareem Abdul Jabbar avec 38.387 points.

Lebron James dont ses Cavaliers de Cleveland ne sont pas vraiment pas dans leur assiette. Seulement 3 victoires et 7 défaites en janvier. Conséquence surtout d’une défense en mode passoire. En témoigne les 148 points encaissés cette semaine dans la défaite contre OKC. Oklahoma City qui par contre a enchaîné 6 victoires de suite avec un Russel Westbrook qui honore son titre de MVP de la saison passée.

Si Boston a connu des difficultés aussi avec 4 défaites de suite, les Golden State Warriors continuent d’impressionner. Avec 39 victoires et 10 défaites, on a du mal à les imaginer ne pas réaliser le doublé cette saison. Cette semaine, ils ont écœuré Minnesota avec 21 tirs à pts rentrés. Un gros test avant le choc de la nuit dernière face à Boston qui a regagné face aux Clippers de Los Angeles mercredi.

Steph Curry et Lebron James, les capitaines des sélections Ouest et Est au prochain All Star ont choisi leurs futurs coéquipiers. Un match des étoiles nouvelle version à retrouver le 18 février au Staples center de Los Angeles. Pour voir les sélections en détails rendez-vous sur nba.com et retrouvez toutes les infos de la NBA sur notre dossier spécial !

Par Maxime Schoech