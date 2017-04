NBA : La saison régulière va se terminer la semaine prochaine !

Les Celtics de Boston qui devaient battre Charlotte hier soir, ou alors Brooklyn demain soir pour être assuré de terminer 2e à l’Est… car derrière, Washington et Toronto terminent la saison en boulet de canon.

A l’ouest, c’est les Warriors qui finissent fort… 13 succès de suite avant leur match contre la Nouvelle Orélans hier soir. Match où les coéquipiers de Steph Curry devaient retrouver Kevin Durant, blessés depuis plusieurs semaines. Les Warriors sont assurés d’avoir l’avantage du terrain s’ils vont en finale NBA.

Golden State qui s’affirme comme la plus grande équipe de tous les temps sur 3 saisons, avec au moins 205 victoires. Mieux que les Bulls de Jordan.

A surveiller aussi cette semaine : à combien de triple double finira Russel Westbrook, lui qui en était à 41, record égalé, avant le match contre Phoenix vendredi. Et qui va terminer la saison sur les stats hallucinantes de plus de 30 pts 10 passes et 10 rbds.

A suivre aussi la lutte pour la 8e place qualificative des playoffs..

A l’ouest, Portland a un avantage sur Denver.

A l’est : ce sera tendu jusqu’au bout entre Chicago, Miami et Indiana !