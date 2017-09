NBA : La saison redémarre bientôt !

Si la rumeur avait fait pschittt depuis plusieurs semaines dans le monde de la NBA, on commence à reparler de plus en plus d’un possible transfert de Carmelo Anthony aux Rockets. D’après le Daily News, la star des Knicks de New York aurait même déjà « mentalement déménagé à Houston ». Techniquement, cela semble très compliqué compte tenu du gros contrat de Melo avec New York, sachant que chez Rockets, James Harden et Cris Paul vont eux aussi toucher le pactole. Une piste de transfert vers Portland est aussi évoquée en plan B. Du côté du staff des Knicks en tout cas, on annonce clairement que Carmelo ne fait plus partie d’une stratégie d’équipe sur le long terme.

Une chose est sûre ; l’avenir des Knicks se bâtira autour du Letton Kristaps Porzingis, étincelant dernièrement durant l’Euro avec sa sélection nationale. La franchise de New York a annoncé également que Franck Nilikina fera partie des autres joueurs du futur. Excellente nouvelle pour le Français de 19ans, qui disputera sa toute première saison outre-Atlantique, lui qui a été drafté en 8eposition en juin dernier par les Knicks. BeIn Sports met encore plus le paquet cette saison. 2 matchs NBA seront diffusés chaque nuit en direct, dont certains en VO avec les commentaires américains. 460 matchs au total, avec en plus les rediff dans la journée, et l’émission quotidienne NBA Extra. Excellente nouvelle pour les insomniaques ! Moins pour le sommeil des autres ! Retrouvez plein d’infos sur la NBA dans notre dossier spécial !

Maxime Schoech