NBA : La saison NBA 2017-2018 démarre ce mercredi soir !

Et puis, surtout, Cleveland, finaliste malheureux l’an dernier, va recevoir Boston. Ce sera l’occasion de voir le retour à la Q Arena de Kyrie Irving, l’ancien enfant chéri de Cleveland qui a désiré quitter l’Ohio pour s’émanciper loin de Lebron James. Ce match marquera aussi les retrouvailles d’Isaiah Thomas avec son ancienne équipe des Celtics. Le désormais meneur de Cleveland est revenu cette semaine sur son transfert surprise de l’été, alors qu’il sortait de la meilleure saison de sa carrière. Sans étonnement, Isaiah l’a vécu comme un crève-cœur, lui qui, on le rappelle, avait joué durant les playoffs alors qu’il avait perdu sa petite sœur dans un accident de voiture. S’il n’a pas de sentiment de revanche par rapport à Boston, Isaiah Thomas a reconnu qu’il en voulait surtout à Danny Ainge, le manageur des Celtics responsable de son transfert. Le pactole pour Joel Embiid. Celui que l’on surnomme The Process a signé une prolongation de contrat de 125 millions d’euros pour 5 ans les Sixers de Philadelphie. Pas mal pour un pivot au corps fragile, qui n’a disputé que 31 matchs l’an dernier suite à des blessures à répétition.

Le Camerounais est l'un des pivots les plus dominants de la Ligue quand il est en forme. En témoigne sa sortie cette semaine face à Boston : 22 pts 7 rbds 3 passes en 14 minutes…