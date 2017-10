NBA : La cuvée 2017 des rookies s’annonce excellente !

Focus sur 3 d’entre eux. Jayson Tatum d’abord. A 19 ans, l'ailier tourne à 14 pts 6 et rbd et 2 passes en 5 rencontres. 20 ans cette semaine pour Lonzo Ball. Le n° 2 de la dernière draft prouve aussi tout son potentiel de joueurs complet… 11 pts 9 pts 9 passes en moyenne en 4 rencontres avec les Lakers qui affichent un bilan équilibré. Et puis 3e future pépite : Ben Simmons de Philadelphie. L’ailier australien de 21 ans a réalisé un triple double durant seulement son 4e match NBA. cette semaine. Après 5 matchs, il enregistre 16 pts 10 rbds 7 passes en moyenne. Une ancienne pépite confirme depuis le début de saison : c’est Giannis Antetokoumpo de Milwaukee. L’ailier grec de 22 ans est le meilleur joueur de la ligue en début de saison avec 35 pts 10 rbds 5 passes en moyenne avec ses BUCKS.

Le KING Lebron James lui joue les pompiers de service. Il a joué meneur cette semaine avec Cleveland. Résultat ? 2 matchs avec 13 passes décisives au compteur, assortis de 34 et 29 points pour un bilan d’1 victoire et 1 défaite. 4/4 pour les Los Angeles Clippers, l’équipe en forme de ce début de saison emmené par un Blake Griffin taille patron. Et nouveauté : les Clippers sont devenus une équipe à la défense intraitable : seulement 91 pts encaissés en moyenne pour le moment. Foncez sur notre dossier spécial NBA pour retrouver toute l’actualité !