NBA : Houston la franchise la plus chère de la ligue

Le milliardaire Tilman Fertitta s’est fait un petit plaisir en rachetant le club texan pour 2.2 milliards de dollars selon la presse américaine, soit 1.8 milliards d’euros. C’est tout simplement le nouveau record pour le rachat d’une franchise NBA. Pas mal pour l’ancien proprio qui avait acheté les Rockets pour 85 millions de dollars en 1993. Isaiah Thomas a fait part de son vague à l’âme cette semaine. Dans une lettre publiée sur le site THE PLAYER’S TRIBUNE, le désormais meneur de Cleveland raconte comment il a appris soudainement qu’il allait quitter Boston. Une ville qu’il adorait et pour laquelle il a tout donné durant plus de 2 saisons. Un transfert qui lui a été signifié par un coup de téléphone de son manager général. De quoi rappeler que la NBA est un business, et que les sentiments n’y ont rarement leur place.

C’est l’Euro de Basket en ce moment. On ne donne pas cher de la peau des Français, vainqueurs de 3 matchs sur 5 au 1er tour. La stat qui nous intéresse, c’est que 6 des 7 meilleurs marqueurs du tournoi évoluent en NBA… Le plus gros scoreur est le Slovène Goran Dragic qui compile plus de 24 pts par match. Surprise en 4e, on retrouve Laurie Markkannen. Le jeune finlandais de 20 ans évoluera la saison prochaine avec les Chicago Bulls. Un pivot qui devrait refaire parler de lui dans le futur ! Rendez-vous sur notre dossier spécial NBA pour retrouver toute l’actualité de la NBA !