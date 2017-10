NBA : Gros coup dur pour Nicolas Batum

L'ailier international sera absent au moins entre 8 et 12 semaines en raison d’une blessure au coude gauche. Il loupera donc le début de la saison le 19 octobre contre ces mêmes Pistons.

La présaison qui démarre mal pour les Champions en titre. Les Warriors de Golden State se sont inclines pour leur deux premiers matchs amicaux face à Denver et Minnesota. Nul doute Kevin Durant et ses coéquipiers rectifieront le tir à partir du 18 octobre pour la reprise de la saison face à Houston…Houston qui de son côté a gagné son 1er match pour la 1ere de Cris Paul ; le nouveau meneur des Rockets. C’était face à OKC où Paul George et Carmelo Anthony disputaient eux aussi leur 1ere rencontre sous leur nouvelle tunique.

Houston qui a montré qu’elle serait plus qu’une équipe poil à gratter dans la conférence ouest, avec des joueurs capables de shooter de partout !

A l’est, 1ere réussie pour Kyrie Irving et Gordon Hayward victorieux avec Boston contre Charlotte.

Le All Star Game nouvelle formule fera son apparition en février prochain. Les joueurs seront toujours sélectionnés par le public et les coachs NBA . Mais un capitaine sera élu par le public dans chaque équipe, et ce sera lui qui choisira ses coéquipiers, peu importe leur poste ou leur conférence ! Objectif : redonner de la compétitivité à ce match. Rendez-vous sur notre dossier spécial NBA https://www.virginradio.fr/nba/ pour retrouver toutes les informations de la NBA et rendez-vous le 18 février à Los Angeles !