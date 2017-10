NBA : Gordon Hayward déjà au tapis avec les Celtics

Verdict, saison probablement terminée pour l’arrière ailier recruté cet été en provenance de Utah.

Même tarif le lendemain pour Jérémy Lin qui tire un trait sur sa saison dès son 1ermatch avec les Brooklynn Nets blessé lui au genou… Cette première nuit de la saison a vu la défaite d’entrée du champion en titre. Les Warriors de Golden state se sont inclinés 122-121 chez eux face aux Houston Rockets de James Harden et Chris Paul. Cleveland l’a emporté dans la douleur 109-99 face Celtics. Il y en a un qui n’a pas perdu les bonnes habitudes durant l’été. Le MVP en titre, Russel Westbrook, a claqué son 1er triple double dans une victoire avec le Thunder contre New York. 21 points 16 passes et 10 rbds pour Russ West qui jouait pour la première fois avec ses nouveaux coéquipiers Carmelo Anthony et Paul George. Côté Knicks de New York, la première en NBA du Français Franck Nilikina ne restera pas dans les annales : 1 passe et 1 ballon perdu en 7 minutes.

Autre rookie à la peine : Lonzo Ball. Le médiatique n°2 de la dernière draft a compilé 3 pts 9 rbds et 4 passes dans son premier match avec les Lakers dans le derby de Los Angeles face aux Clippers.

Il s’est surtout pris un bon petit coup de pression signé du bulldog adverse Pat Beverley. Le résumé de ce match à voir sur la page facebook de NBA France !

