NBA : De retour à Paris du 15 au 17 septembre avec Virgin Radio !

La NBA revient à Paris du 15 au 17 septembre avec un évènement inédit : la NBA Fan Zone présentée par BeIN Sports ! Composée d’un terrain et de plusieurs espaces d’animations, vise à recréer l’ambiance d’un match NBA à travers des rencontres, des séances de jeu, de tirs et de nombreuses expériences interactives et digitales. Mais ce n’est pas tout ! Une exposition culturelle, la NBA Crossover, sera de la partie, retraçant les convergences de la NBA et la culture populaire à travers les époques, se tiendra elle dans un lieu secret qui sera dévoilé très prochainement. Tout au long de la journée, rendez-vous au Forum des Halles à Paris du 15 au 17 septembre afin de participer aux animations pour les petits et les grands ! La légende NBA Gary Payton, Champion NBA, joueur NBA durant 17 ans et membre du Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, sera la tête d’affiche des deux événements en participant à de nombreuses activités et compétitions, signant des autographes et allant à la rencontre des fans.

Virgin Radio, partenaire officiel de la NBA, vous donne rendez-vous au Forum des Halles à Paris du 15 au 17 septembre pour le retour de la NBA dans la capitale ! On sera également de la partie et on vous fera un report !