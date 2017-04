NBA : C’est parti pour les Playoffs !

Et sachez que dimanche 30 avril, vous pouvez vous faire un match de ces playoffs au ciné ! Opération à travers la France à retrouver dans le cinémas CGR avec VirginRadio ! Comme chaque semaine, on reparle de Russel Westbrook. Le Cyborg d’Oklahoma City aura donc réussi à battre le record invraisemblable d’Oscar Robertson qui datait de 1962. « Russ West » a réalisé, non seulement un triple double de moyenne sur la saison, avec plus de 31 pts, 10 passes et 10 rbds, mais en plus, il a réalisé 42 triple doubles, ces matchs avec plus de 10 unités dans trois secteurs statistiques, sur une saison. Du jamais vu.

Et comme le hasard fait très bien les choses pour ce 1er tour des Playoffs, on va retrouver la série que tout le monde attend : Houston- Oklahoma City ! Le duel entre les deux candidats au titre de MVP, meilleur joueur de la Ligue… James Harden opposé à Russel Westbrook. La première équipe à remporter 4 victoires ira en ½ finale de conférence…

Et puis un coup de chapeau quand même à Boston ! Les Celtics ont terminé 1er la saison régulière à l’Est. Ils auront donc l’avantage du terrain en cas de finale de conférence contre les Cleveland Cavaliers de Lebron James, les champions en titre !